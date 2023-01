Peacock ha condiviso il trailer della stagione 2 di Bel-Air, svelando inoltre la presenza nel cast di Tatyana Ali che, nella serie originale, aveva la parte di Ashley Banks.

L’attrice sarà una presenza ricorrente nelle puntate inedite con il ruolo di Mrs. Hughes, insegnante di letteratura inglese che riconosce in Ashley (Akira Akbar) qualcosa di unico e inizia a darle dei libri da leggere.

Negli episodi si vedranno inoltre un po’ di tensione tra zio Phil e zia Viv, mentre Will tornerà a giocare a basket e Carlton lotta contro l’ansia.

La serie, che offre un nuovo approccio alla storia raccontata in Will, il principe di Bel-Air, riprenderà la narrazione il 23 febbraio con Will alle prese con scelte importanti mentre entra in scena nella sua vita una nuova figura che sfida tutto quello che ha imparato nel tempo trascorso a Bel-Air ed entra in competizione con lui per ottenere il controllo.

Il giovane protagonista interpretato da Jabari Banks, inoltre, dovrà cercare di gestire la sua vita con la famiglia Banks e il legame con Carlton che sembra avvicinare i due giovani, nonostante le loro differenze causino ancora qualche problema.

Hilary, invece, diventerà il capo del suo mondo come influencer e questo avrà delle conseguenze su Jazz. Viv e Phil, inoltre, proveranno a trovare un equilibrio tra matrimonio e famiglia nonostante siano impegnati a seguire la propria carriera e rientrare in contatto con ciò che è importante per loro.

Carla Banks Waddles è la showrunner della seconda stagione e nel team dei produttori ci sono Will Smith, Morgan Cooper, Anthony Sparks, Malcolm Spellman, Terence Carter, James Lassiter, Miguel Melendez, Benny Medina, Quincy Jones, Andy e Susan Borowitz, in collaborazione con TJ Brady e Rasheed Newson che erano gli showrunner della prima stagione.

Fonte: Peacock