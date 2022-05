Better Call Saul

Ladiritornerà con gli ultimi episodi della serie nel mese di luglio e un brevenon rivela alcuna sequenza inedita e lascia in sospeso i fan.Nel video, che potete vedere qui sopra, si vede infatti solo il salotto di Kim e Saul e il protagonista interpretato da Bob Odenkirk dichiara: “Dopo tutto quello, un lieto fine?”.

La serie è distribuita in Italia grazie a Netflix e nel cast, oltre a Odenkirk, ci sono anche Rhea Seehorn, Jonathan Banks, Giancarlo Esposito, Michael Mando e Tony Dalton.

La quinta stagione si era interrotta con Kim Wexler (Rhea Seehorn), la moglie di Jimmy, che valuta l’ipotesi di sabotare Howard Hamlin (Patrick Fabian), socio dello studio di avvocati Hamlin, Hamlin & McGill. Mike e il membro dei narcotrafficanti Nacho Varga (Michael Mando) avevano poi attaccato Lalo Salamanca (Tony Dalton),

La stagione 6 di Better Call Saul sarà composta da tredici episodi suddivisi in due parti: la prima ha preso il via il 18 aprile e la seconda l’11 luglio.

