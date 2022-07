Better Call Saul 6: il video recap della storia di Gene Takovic

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 6 di Better Call Saul sarà l’ultimo capitolo dello spinoff di Breaking Bad e un utile video recap mostra ora la storia di Gene Takovic.

Nel filmato si vede il fuggitivo, in precedenza conosciuto con il nome di Jimmy McGill e Saul Goodman, dopo essersi allontanato da Albuquerque in seguito alla scoperta della DEA che aveva fatto degli accordi con Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Nei flashforward ambientati dopo Breaking Bad, Jimmy ha assunto l’identità di Gene, che si occupa della gestione di un Omaha Cinnabon e viene poi scoperto dal tassista Jeff (Don Harvey).

Nell’episodio della quinta stagione di Better Call Saul intitolato Quite a Ride, Jimmy ottiene una nuova identità in Nebraska e il video condiviso online prende il via proprio da quel momento ambientato nell’ufficio di Saul Goodman ad Albuquerque prima di riepilogare tutte le scene con al centro Gene tratte dalle cinque stagioni della serie.

La serie Better Call Saul ritornerà sugli schermi di AMC e Netflix l’11 luglio.

Che ne pensate del video recap della storia di Gene Takovic tratta da Better Call Saul? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti presenti nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook