Apple TV+ ha svelato, condividendone il trailer, che la nuova docuserie in dieci parti Big Beasts – Maestose Creature, narrata dal candidato all’Emmy Tom Hiddleston, farà il suo debutto il 21 aprile.

Il progetto è realizzato dal team creativo della pluripremiata docuserie Tiny World, ed è una nuova serie girata nell’arco di quattro anni e mezzo che trascina il pubblico in un incredibile viaggio intorno al mondo, dai poli ghiacciati alle foreste pluviali tropicali, per incontrare le creature giganti più affascinanti della natura.

La serie debutterà il 21 aprile, in occasione della Giornata della Terra, con due nuovi episodi in anteprima ogni settimana, fino al 19 maggio.

Big Beasts – Maestose Creature presenta agli spettatori alcune delle specie più imponenti del mondo animale, filmate in 17 Paesi, tra cui la balena grigia, la foca elefante, la lontra gigante, il gorilla, l’ippopotamo, l’orso bruno, lo struzzo, l’orango, la tigre e l’orso polare. La serie mostrerà al pubblico che non è facile essere “maestosi”: infatti, più grandi sono gli animali, più grandi sono le sfide che devono affrontare; il tutto attraverso filmati rari e inediti realizzati grazie all’utilizzo di attrezzature specializzate e tecniche di ripresa di nuova generazione.

Big Beasts – Maestose Creature è prodotta da Plimsoll Productions con il vincitore del premio Emmy Tom Hugh-Jones (Planet Earth II – Le meraviglie della natura, Hostile Planet) e i candidati all’Emmy Grant Mansfield (Hostile Planet) e Martha Holmes (Hostile Planet, Life) come produttori esecutivi. Tom Hugh-Jones è stato anche produttore esecutivo della docuserie naturalistica di Apple TV+ Tiny World, nominata ai BAFTA e vincitrice del premio Jackson Wild Media, narrata dal candidato ai SAG Award Paul Rudd.

Fonte: Comunicato stampa Apple