ha pubblicato il trailer ufficiale di, un thriller psicologico ricco di suspense, sviluppato e prodotto da. La serie, composta da sei episodi, farà il suo debutto il prossimo 8 luglio su Apple TV+ con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì fino al 5 agosto.

La serie, come riporta il comunicasto stampa, vede Taron Egerton nei panni di Jimmy Keene, Paul Walter Hauser nei panni di Larry Hall, Greg Kinnear in quelli di Brian Miller, Sepideh Moafi nel ruolo di Lauren McCauley e Ray Liotta in quello del padre di Jimmy Keene, Big Jim Keene. La serie è adattata dal libro di memorie sul crimine In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption scritto da James Keene e Hillel Levin.

Ispirato a fatti reali, Black Bird racconta di quando a Jimmy Keene (Taron Egerton) – ex star del football negli anni del liceo, figlio di un poliziotto decorato e diventato uno spacciatore condannato a scontare 10 anni in carcere – viene data un’ultima possibilità: entrare in un carcere di massima sicurezza dove sono rinchiusi dei pazzi criminali e fare amicizia con il sospettato serial killer Larry Hall (Paul Walter Hauser), oppure restare dove si trova e scontare la pena intera, senza possibilità di libertà condizionale. Jimmy si rende presto conto che la sua unica via d’uscita è ottenere da Larry una confessione e scoprire dove sono sepolti i corpi delle diverse ragazze uccise, prima che l’appello di Hall vada a buon fine. Ma questo sospetto assassino sta dicendo la verità o è solo un’altra invenzione di un bugiardo seriale? Questa storia avvincente sovverte il genere crime avvalendosi dell’aiuto delle stesse persone messe dietro le sbarre per risolvere i misteri.

Black Bird è sviluppata e prodotta da Dennis Lehane. I primi tre episodi sono diretti dal candidato all’Oscar® Michaël R. Roskam, che è anche produttore esecutivo. Dennis Lehane, Taron Egerton e Michaël R. Roskam sono i produttori esecutivi insieme a Richard Plepler per conto della sua EDEN Productions; Bradley Thomas, Dan Friedkin e Ryan Friedkin sono i produttori esecutivi di Imperative Entertainment; Alexandra Milchan e Scott Lambert sono i produttori esecutivi della EMJAG Productions; anche Kary Antholis è produttore esecutivo, insieme all’autore del libro James Keene. Alla regia anche Jim McKay e Joe Chappelle. La serie limitata è prodotta per Apple TV+ da Apple Studios.

Cosa ne pensate del trailer di Black Bird? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comunicato Stampa