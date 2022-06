L’8 luglio debutterà su Netflix la miniserie Boo, Bitch, di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Nel video si può vedere quello che accade quando una teenager perde la vita in un incidente, ritrovandosi però ancora sulla Terra.

Il progetto è stato ideato da Erin Ehrlich (Crazy Ex-Girlfriend) e Lauren Iungerich (Awkward).

La protagonista è Lana Condor (To All The Boys I’ve Loved Before) nel ruolo di Erica Vu, una studentessa del liceo che ha sempre vissuto senza particolari emozioni. Nel corso di una notte, tuttavia, la giovane afferra l’opportunità di cambiare tutto e iniziare a vivere in modo epico, scoprendo però la mattina dopo di essere un fantasma.

Nel cast ci sono anche Zoe Colletti, Mason Versaw, Aparna Brielle, Tenzing Norgay Trainor e Jason Genao.

La sceneggiatura originale era firmata da Tim Schauer e Kuba Soltysiak, poi modificata da Ehrlich e Iungerich che hanno inoltre l’incarico di showrunner.

Nel team della produzione ci sono anche Condor, Jonathon Komack Martin (Deadpool), Blake Goza (The Escort) e Jamie Dooner (On My Block).

Fonte: Deadline