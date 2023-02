Breaking Bad ha segnato la carriera di Bryan Cranston che, in un video di GQ, ha rivelato la reazione della moglie alla lettura dello script, oltre a regalare qualche curiosità su come ha costruito il personaggio di Walter White.

L’attore ha dichiarato che Vince Gilligan è un genio, aggiungendo poi:

Mi ricordo di essere andato da mia moglie. Chiedo sempre il suo consiglio perché siamo insieme, qualsiasi cosa io faccia ha degli effetti su di lei. Quindi volevo avere la sua opinione. Le ho detto: ‘Sappi che questo show verrebbe girato ad Albuquerque, New Mexico, se dovessi ottenere la parte’. E le ho consegnato lo script e ha iniziato a leggerlo.

Bryan ha aggiunto:

E andavo ogni tanto a dare un’occhiata e stava continuando a girare le pagine, boom, boom, boom, boom, fino alla fine E proprio quando si è avvicinata alla fine, sono tornato nella stanza e ha detto ‘merda’. Ha semplicemente detto ‘merda’ e sapevo che era la sua approvazione.

Cranston ha poi spiegato che all’inizio ha provato in tutto i modi, all’inizio della storia, a mostrare Walter come mite e sottomesso, decidendo che fosse un po’ sovrappeso, avesse un particolare tipo di baffi, e si vestisse con colori neutri, in modo da far letteralmente “scomparire” il personaggio ovunque si trovi.

La star del piccolo schermo ha infine sottolineato come ha affrontato il cambiamento avvenuto nella propria vita dopo il successo di Breaking Bad, spiegando che sarebbe stato felice anche se non fosse mai diventato popolare.

