Penn Badgley ha rivelato che aveva fatto un’audizione per Breaking Bad per il ruolo di Jesse Pinkman, poi assegnato ad Aaron Paul.

Il protagonista di You, durante una recente intervista rilasciata a Buzzfeed, ha parlato delle parti che non ha ottenuto durante la sua carriera.

Penn ha quindi svelato:

Un ruolo a cui sono andato davvero vicino era in Breaking Bad. La scelta era tra me e Aaron Paul.

L’attore ha aggiunto:

Abbiamo fatto i test. E si trattava realmente del miglior script televisivo che io abbia mai letto, a quel punto della mia carriera. Quello è il ruolo che mi è sfuggito.

Paul, parlando di quanto accaduto, aveva ricordato che Badgley era uno dei potenziali attori in corsa per il ruolo. Aaron aveva svelato che all’epoca era convinto che non sarebbe stato scelto, venendo però informato due settimane dopo il test che aveva ottenuto la parte. Vince Gilligan è rimasto inoltre così conquistato dalla sua performance da decidere di mantenere in vita il personaggio dopo la prima stagione, a differenza di quanto inizialmente ideato.

La star di You ha invece continuato a lavorare a Gossip Girl fino alla sua conclusione.

Che ne pensate? Potete immaginare Penn Badgley nel ruolo di Jesse in Breaking Bad?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

