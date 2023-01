Pop Corners ha pubblicato un nuovo teaser per lo spot del SuperBowl con i protagonisti di Breaking Bad.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Aaron Paul e Bryan Cranston tornano a indossare i panni di Walter White e Jesse Pinkman, cercando di avviare il famoso camper della serie tv.

L’appuntamento per i fan della serie ideata da Vince Gilligan è quindi per la serata del Super Bowl il prossimo 12 febbraio.

Paul e Cranston, dopo la conclusione della serie Breaking Bad, hanno ripreso la parte di Walter White e del suo amico e braccio destro Pinkman in occasione del film El Camino, che raccontava quanto accaduto a Jesse dopo la morte del protagonista, mostrata nel finale dello show ideato da Vince Gilligan, e per le sequenze flashback inserite nell’ultima stagione di Better Call Saul in cui si è mostrato il primo incontro con il personaggio interpretato da Bob Odenkirk.

Siete curiosi dello spot ideato da Pop Corners per il Super Bowl con i protagonisti di Breaking Bad? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: YouTube