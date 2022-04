Il cast della stagione 2 diè stato messo alla prova per scoprire se conoscono le regole che esistevano durante l’Età della Reggenza per partecipare a un ballo e comportarsi nel modo corretto nella società dell’epoca.

A rispondere alle domande sono stati Nicola Coughlan e Luke Newton, Adjoa Andoh e Ruth Gemmell, Simone Ashley, Golda Rosheuvel e Charithra Chandran, e Bessie Carter.

I protagonisti della serie non potevano dare due risposte sbagliate se non volevano essere “allontanati” dal ballo” e causare uno scandalo.

Gli attori hanno affrontato quesiti riguardanti l’abito giusto da indossare, dove sedersi a tavola, quale cucchiaio usare per mangiare una zuppa, come comportarti con le richieste di ballare durante l’evento, e quali stile di danza erano accettabili per una giovane.

Riuscireste a sopravvivere alle regole della società durante l'Età della Reggenza come il cast di Bridgerton?

Fonte: YouTube