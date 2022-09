Bridgerton: un video annuncia il titolo della primo episodio della stagione 3

Durante l’evento TUDUM di Netflix è stato svelato il titolo del primo episodio della stagione 3 di Bridgerton: Fuori dall’ombra.

Nel video viene infatti letto il messaggio con cui si aprirà il nuovo gruppo di episodi dello show tratto dai romanzi di Julia Quinn che inizia dichiarando:

Miei carissimi lettori, siamo stati separati troppo a lungo. Finalmente, l’alta società di Londra ha fatto il suo ritorno e lo stesso vale per questa autrice.

La terza stagione avrà come protagonisti Penelope Featherington e Colin Bridgerton, interpretati da Nicola Coughlan e Luke Newton. La giovane si sta concentrando sulla ricerca di un marito che rispetti la sua indipendenza per poter continuare ad agire come Lady Whistledown, distante dalla madre e dalle sorelle. La sua mancanza di sicurezza, tuttavia, la mette in difficoltà. Colin ritorna dai viaggi compiuti in estate con un nuovo look e atteggiamento e rimane deluso dall’indifferenza di Penelope, cercando di riconquistare la sua amicizia e aiutandola a migliorare la sua autostima, ottenendo ottimi risultati. La situazione lo mette però in difficoltà, dovendo capire i suoi veri sentimenti nei confronti della ragazza che è ancora alle prese con le incomprensioni con Eloise (Claudia Jessie).

Fonte: Netflix