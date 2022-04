Hulu ha condiviso un nuovoe un poster inedito della serie, il progetto con star Jessica Biel che debutterà sugli schermi americani il 9 maggio e si ispira a una storia vera.

Nel video, che potete vedere qui sopra, si introduce l’amicizia che si viene a stabilire tra due vicine che frequentano la stessa chiesa. Il legame tra di loro viene però rovinato dalla relazione extraconiugale che Candy inizia con il marito della donna, situazione che avrà delle conseguenze mortali.

La storia sarà ambientata negli anni ’80 in Texas, dove Candy Montgomery (Jessica Biel) sembra avere una vita perfetta con un amorevole marito, una figlia e un figlio, una bella nuova casa. La donna nasconde però un lato oscuro e uccide la sua amica Betty (Melanie Lynskey), con cui frequenta regolarmente la chiesa locale, con un’ascia.

Oltre a Jessica Biel, nel cast degli episodi ci sono anche Timothy Simons (Veep), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Pablo Schreiber (Halo) e Raúl Esparza (Dopesick).

Il pilot è stato scritto da Robin Veith (Mad Men, The Act), mentre Nick Antosca è coinvolto come produttore in collaborazione con Alex Hedlund, Jessica Biel e Michelle Purple. Il primo episodio è stato diretto da Michael Uppendahl.

