Dopo averlo mostrato per la prima volta al TUDUM dello scorso sabato, Netflix ha pubblicato il teaser trailer di The Chosen One, adattamento di American Jesus di Mark Millar.

Nel teaser trailer, che potete vedere qui sopra, viene anche annunciata la data d’uscita, prevista per il prossimo 16 agosto.

Al centro della trama ci sarà un dodicenne che scopre di essere Gesù Cristo, tornato sulla Terra per compiere l’ultimo tentativo di salvare l’umanità. Jodie è un teenager normale la cui vita viene cambiata da un incidente. Il ragazzino è introverso e un grande narratore, elemento che usa per intrattenere i suoi amici. Sarah, la madre del giovane, è invece una donna bellissima e coraggiosa che lo protegge, anche se non sa da cosa.

Tenoch Huerta (Marvel’s Black Panther: Wakanda Forever) e Dianna Agron (Glee) saranno i protagonisti della serie ideati dai co-showrunners e produttori esecutivi Everardo Gout (Marvel’s Luke Cage, Sacred Lies, Mars, Banshee, Aqui En La Tierra) e Leopoldo Gout (Molly’s Game, Instinct).

Fonte: YouTube

