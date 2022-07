Nonostante non sia riuscito a partecipare al San Diego Comic-Con, Don Mancini ha comunque lanciato il primo trailer della stagione 2 di Chucky, che debutterà in autunno su SyFy (in Italia la serie è andata in onda su Italia 1). Le riprese dei nuovi episodi sono ancora in corso, e in queste prime immagini vediamo che la Bambola Assassina è tornata per vendicarsi nei confronti di chi ha sventato il suo piano di invadere gli ospedali dei bambini americani nella prima stagione. Parliamo ovviamente di chi è sopravvissuto: Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson), e Lexy (Alyvia Alyn Lind), oltre alla sua ex Tiffany (Jennifer Tilly), divenuta ora sua acerrima nemica. Nel cast torna ovviamente Brad Dourif a dare la voce a Chucky, ma vedremo anche Alex Vincent (Andy Barclay), Christine Elise (Kyle), Barbara Alyn Woods (il sindaco Michelle Cross), Fiona Dourif (Nica Pierce), Devon Sawa e Lara Jean Chorostecki, che affiancheranno anche Meg Tilly, Gina Gershon, Joe Pantoliano, Tony Nappo, e Sutton Stracke.

La Bambola Assassina era comunque presente al San Diego Comic-Con, come dimostra una divertente foto pubblicata sui social:

waiting for the mf season 2 teaser trailer to drop #sdcc #chucky pic.twitter.com/cYSS50A1lG — Chucky (@ChuckyIsReal) July 23, 2022

Ed ecco il trailer, che potete vedere qui sopra o qui sotto:

legends never die. i'm about to rise again bitches #chucky pic.twitter.com/TYGkbbemwd — Chucky (@ChuckyIsReal) July 24, 2022

In Italia la serie è andata in onda a partire dal 14 gennaio 2022 su Italia 1.