In occasione della prima mondiale di Citadel, ora su Prime Video, abbiamo scambiato due chiacchiere con Anthony e Joe Russo, produttori esecutivi della serie.

Tra i vari argomenti trattati, i registi hanno parlato di come la Marvel li abbia preparati all’ambizioso progetto Prime Video: “Lavorando ai film della Marvel abbiamo scoperto quali nuove possibilità ci fossero sviluppando storie con altri registi, condividendo personaggi e unendo filoni narrativi nati dal lavoro di altri artisti. Stimolati dal lavoro fatto alla Marvel, cercavamo un’opportunità per fare ancora di più“.

Hanno poi aggiunto: “Jen Salke di Amazon Prime ci ha proposto questa idea di team di creativi sparsi per il mondo al lavoro sulla storia dello stesso universo narrativo, coordinati da noi e dalla AGBO, ma ognuno con la possibilità di esprimersi a modo suo. Lo abbiamo trovato geniale e un modo per sviluppare l’idea di narrazione globale: non sono solo storie che cambiano ambientazione, ma che hanno luogo e nascono in diverse parti del globo. È questa la novità ed è davvero entusiasmante“.

