Showtime ha annunciato il debutto delladella serie, con protagonisticondividendo una clip e due poster. L’appuntamento per i fan è sugli schermi americani per domenica 31 luglio.Nel video, che potete vedere qui sopra, si assiste all’incontro tra i due personaggi principali.

Nel cast degli otto episodi ci sono anche Jill Hennessy, Lauren E. Banks e Matthew Del Negro.

Nelle puntate inedite della serie ci saranno poi come guest star Corbin Bernsen, Joanne Kelly ed Ernie Hudson.

Ecco i poster inediti:

Nella terza stagione Jackie Rohr (Bacon) ha lasciato l’FBI e ha iniziato a lavorare per una famiglia molto benestante, occupandosi della sua sicurezza. Tutto sembra andare bene fino a quando dei segreti iniziano a emergere. Quando si apre un’indagine, Decourcy Ward (Hodge) coglie l’opportunità di fare a pezzi ciò che porta avanti un sistema giudiziario che non funziona. Siobhan Quays (Banks), che rappresenta un operaio che rimane gravemente ferito, sperimenta in prima persona la corruzione della città, il tutto mentre si affrontano le conseguenze degli eventi traumatici dell’anno precedente. Come Jenny Rohr (Hennessy) può dimostrare, considerando la sua storia con il padre, alcune esperienze ti tormenteranno fino a farti andare in mille pezzi.

Tom Fontana è showrunner e produttore esecutivo in collaborazione con Jennifer Todd, Jorge Zamacona, Bacon, Hodge, Ben Affleck, Matt Damon e Barry Levinson.

