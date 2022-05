Il 5 maggio arriverà su Netflix, la miniserie in sei episodi diretta da Jonas Åkerlund, di cui online è stato condiviso ilIl progetto porta sul piccolo schermo la storia del rapinatore svedese Clark Olofsson, interpretato da Bill Skarsgård.

L’uomo è conosciuto come il “primo celebre gangster” svedese ed è famoso per aver rapito banche ed essere stato coinvolto nella rapina a Norrmalstorg che ha coinvolto anche degli ostaggi, crisi che ha portato alla nascita del termine Sindrome di Stoccolma dopo che le persone coinvolte hanno difeso i criminali dalla polizia.

Chi era Clark Oloffson

Nel corso della sua carriera criminale, Clark Oloffson è stato accusato di tentato omicidio, aggressione, furto e narcotraffico. L’uomo ha trascorso oltre metà della sua vita in prigione, fuggendo più volte e venendo poi liberato nel 2018.

Oloffson è ancora vivo e ha 75 anni. L’uomo vive in Belgio e si è diplomato in giornalismo dopo aver studiato in carcere negli anni ’80.

Il cast

Il protagonista è Bill Skarsgård nel ruolo di Clark Olofsson. Tra gli interpreti anche Vilhelm Blomgren (Midsommar) che ha la parte di Tommy Lindstrom, un agente di polizia che ha dato la caccia al criminale.

Il cast è completato anche da Adam Lundgren, Hanna Bjorn e Isabelle Grill.

Jonas Åkerlund ha diretto tutti i sei episodi di Clark, coinvolto anche come sceneggiatore in collaborazione con Fredrik Agetoft e Peter Arrhenius.

