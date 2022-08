Cobra Kai 5: Terry Silver recluta Kim Da-Eun nella nuova clip

Netflix ha pubblicato una nuova clip per la stagione 5 di Cobra Kai, con protagonisti Terry Silver e la nuova sensei Kim Da-Eun.

Alicia Hannah-Kim, che interpreta proprio la nuova sensei arruolata da Terry Silver, ha parlato recentemente con ET dell’essere la prima sensei donna dello show:

Il modo in cui viene invischiata in questa faida in corso nella Valley è qualcosa che gli spettatori scopriranno nel corso della stagione, ma tutto ciò che sapete su Cobra Kai sta per essere capovolto. Questa stagione è incredibilmente emozionante. È un ottovolante e ci sono questi nuovi elementi che vengono introdotti nella stagione che la porteranno in posti davvero entusiasmanti.

Infine, l’attrice ha parlato dell’importanza di rappresentare le donne e le persone asiatiche all’interno di una delle serie tv più viste di Netflix:

È un tale onore per me e un privilegio essere in quell’universo, soprattutto vestire i panni della prima sensei donna. È davvero, estremamente significativo per me a livello personale, non solo rappresentare le donne, ma in particolare le donne asiatiche. Era solo un sogno e sono molto, molto grata, in particolare ai creatori dello show: Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, perché si sono davvero presi cura del mio personaggio e hanno davvero collaborato con me, soprattutto sulle sue origini, che sono misteriose ma allo stesso tempo globali. Quindi, è stato decisamente interessante costruire il personaggio con loro. Spero che piaccia anche ai fan.