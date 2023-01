Cobra Kai: Netflix annuncia che la stagione 6 sarà l’ultima, ecco il teaser e il messaggio dei produttori

Cobra Kai ha ottenuto il rinnovo per la stagione 6, che sarà l’ultima.

La notizia è stata condivisa con un annuncio video e un messaggio rivolto ai fan scritto da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg.

Nel filmato si ripercorre il percorso compiuto dai protagonisti durante i capitoli della storia ideata come sequel dei lungometraggi di Karate Kid.

Gli sceneggiatori e produttori hanno ricordato che quando erano dei ragazzini, e non si erano ancora incontrati, si sono innamorati del racconto con protagonista Daniel LaRusso portato sul grande schermo nei film di Karate Kid e poter riportare la storia sugli schermi è stato un vero onore.

Il messaggio prosegue spiegando che realizzare la serie ha permesso di poter entrare nel mondo in cui avevano lavorato persone come Robert Mark Kamen, John Avidsen, Jerry Weintraub e tutti i membri del cast dei film. Heald, Hurwitz e Schlossberg hanno poi ricordato quanto sia stato meraviglioso poter espandere le storie originali e dare vita a una nuova generazione di personaggi.

I produttori hanno sottolineato:

Il nostro obiettivo, fin dal primo giorno, è stato di finire come volevamo, lasciando la Valley nel momento e nella situazione in cui avevamo sempre immaginato. Quindi è con immenso orgoglio e riconoscenza che siamo in grado di annunciare di esserci riusciti. La prossima stagione, la sesta, sarà la conclusione di Cobra Kai.

Il messaggio ribadisce che il “Magyverse” non è mai stato così forte e che il fandom è il “migliore di tutto il pianeta.

I fan possono però sperare in altri progetti ambientati nel mondo iniziato con il film:

Speriamo di poter raccontare più storie di Karate Kid in futuro. Perché, come tutti sapete, Cobra Kai Non Muore Mai.

L’ultima stagione, secondo quanto dichiarato, sarà la stagione più grandiosa realizzata per la serie.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Cobra Kai finisca con la stagione 6?

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Deadline