I fan e le fan dipossono dormire dei sonni tranquilli: la quinta stagione della serie tv sequel di Karate Kid arriverà in streaming su Netflix qualche mese prima dell’abituale finestra di Capodanno.

Alla fine del panel di Cobra Kai al Netflix Is A Joke: The Festival di Los Angeles è stato diffuso il primo teaser trailer della serie che ha svolto la funzione di vero e proprio announcement per la data di uscita: Cobra Kai stagione 5 sarà in streaming su Netflix a partire dal 9 settembre 2022.

La quarta stagione di Cobra Kai si era conclusa con alcuni cliffhanger decisamente degni di nota. Da una parte avevamo il Miyagi-Do costretto a chiudere i battenti dopo essere stato sconfitto – in modo non propriamente onesto – dal dojo Cobra Kai al torneo All-Valley. Dall’altra, anche all’interno dello stesso Cobra Kai, abbiamo visto Terry Silver estromettere del tutto sensei Kreese.

E alla fine, mentre Johnny Lawrence decideva di partire per il Messico alla ricerca di Miguel, potevamo assistere alla reunion fra i due vecchi rivali Daniel LaRusso e Chozen.

La quinta stagione di Cobra Kai, così come possiamo vedere dal teaser trailer, prende il via proprio da qua.

