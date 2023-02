La concierge Pokémon: Netflix annuncia la nuova serie in stop motion

In occasione del Pokémon Day di quest’anno, Netflix ha annunciato una nuova serie animata in stop motion, intitolata La concierge Pokémon.

La serie tv narrerà la storia di Haru, la responsabile del Pokémon Resort, e delle sue interazioni con i Pokémon e con i loro allenatori che vengono in visita. Potete vedere il primo teaser trailer qui sopra. Lo show è prodotto dall’acclamata società Dwarf Studio.

Minyoung Kim, Vice President of Netflix Content in Asia ha presentato così il prodotto:

Netflix non vede l’ora di intrattenere i fan in Giappone e nel resto del mondo con ‘La concierge Pokémon’, un’esperienza visiva completamente nuova con una tecnica di stop motion innovativa, ambientata nel mondo dei Pokémon e nata da una stretta collaborazione con The Pokémon Company. Siamo inoltre lieti di presentare questa serie in occasione di Pokémon Day e di fornire ai fan un’entusiasmante anteprima nella giornata che celebra il popolare franchise.