Cyberpunk Edgerunners: guarda Yoh Yoshinari realizzare uno speciale artwork

Netflix ha pubblicato un video speciale con protagonista Yoh Yoshinari, il character designer di Cyberpunk: Edgerunners.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Yoshinari racconta come è arrivato alla creazione dei personaggi, mentre realizza un artwork speciale coi due protagonisti, David e Lucy.

Di seguito la sinossi ufficiale e le informazioni tecniche relative a Cyberpunk Edgerunners:

Cyberpunk: Edgerunners” è un anime originale di 10 episodi realizzato da CDPR e Studio Trigger e sarà disponibile da questo settembre, solo su Netflix. Il trailer ha lo scopo di presentare alcuni dei nuovi personaggi di Edgerunners, tra cui: David Maine Dorio Kiwi Pilar Rebecca Lucy e tanti altri.

Nell’arco di 10 episodi questa serie narra la storia di un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere a Night City, una futuristica città ossessionata dalla tecnologia e dalle modificazioni corporee. Rischiando tutto, il protagonista sceglie di sopravvivere diventando un “edgerunner”, ovvero un fuorilegge mercenario noto anche come cyberpunk. La società CD PROJEKT RED, che ha creato il videogioco Cyberpunk 2077, produrrà la serie con Rafał Jaki (The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, The Witcher: Ronin) nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Satoru Homma, Bartosz Sztybor e Saya Elder saranno i produttori.

CD PROJEKT RED ha iniziato a lavorare a questa nuova serie nel 2018. L’acclamato gruppo Studio Trigger, con sede in Giappone, sarà lo studio di animazione che darà vita al mondo di Cyberpunk nello stile vivace che lo contraddistingue. Hiroyuki Imaishi (Sfondamento dei cieli Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) dirigerà la serie insieme al direttore creativo Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill) e al character designer e direttore dell’animazione Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal). Gli autori della sceneggiatura non originale sono Yoshiki Usa (SSSS.GRIDMAN, Promare) e Masahiko Otsuka (Star Wars Visions: Il vecchio), mentre l’autore della colonna sonora originale è Akira Yamaoka (serie di Silent Hill).