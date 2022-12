Daisy Jones and the Six, annunciata la data d’uscita

Prime Video ha annunciato la tanto attesa data di Daisy Jones and the Six, la serie tv basata sul romanzo scritto da Taylor Jenkins Reid.

La serie debutterà il prossimo 3 marzo, con nuovi episodi ogni settimana fino al 24 marzo 2023.

La protagonista della serie tv sarà l’attrice Riley Keough (The Girlfriend Experience). Alla regia ci sarà Niki Caro, coinvolta anche come produttrice esecutiva in collaborazione con Reese Witherspoon.

Al centro della trama c’è una rock band che diventa famosa negli anni ’70 e perde poi la fama. Jones (Keough) è nata in una famiglia privilegiata, ma è stata ignorata dai suoi genitori egoisti, diventando una giovane piena di passione ed enigmatica la cui carriera come cantautrice e cantante permette di raccontare il mondo del rock di Los Angeles.

La regista ha già firmato alcuni episodi di Anne With an E e per il grande schermo ha diretto la versione live-action di Mulan, oltre a The Zookeeper’s Wife.

La serie è stata creata da Scott Neudstadter e Michael Weber, mentre Will Graham ne sarà lo showrunner.

