Science Saru ha pubblicato il teaser trailer di DandaDan, nuova serie animata basata sull’omonimo manga di Yukinobu Tatsu.

Il teaser d’annuncio, che potete vedere qui sopra mostra i due protagonisti e preannuncia un’uscita per il 2024. Con molta probabilità sarà disponibile anche su Crunchyroll o su Netflix nel nostro paese, ma vi invitiamo ad aspettare un eventuale annuncio ufficiale.

Per la serie è stato pubblicato anche un poster:

Ken Takakura è un ragazzo vittima di atti di bullismo. Un giorno, il giovane inizia a dialogare per caso con la sua compagna di classe Momo Ayase. Lui è un fanatico dell’occulto, mentre lei crede soltanto nei fantasmi. I due, per una scommessa, decidono di recarsi separatamente in zone associate sia all’occulto che al soprannaturale. Visitando i rispettivi luoghi, entrambi si devono ricredere… inizia così la loro avventura.

Fonte: YouTube