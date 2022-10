David Beckham: Squadre da salvare, il trailer della serie in arrivo a novembre su Disney+

Disney+ ha pubblicato il trailer ufficiale di David Beckham: Squadre da Salvare, la serie originale britannica che debutterà mercoledì 9 novembre in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Nel video viene mostrato primo incontro tra la squadra e David Beckham, con uno dei membri che lo interroga sui rigori sbagliati. Per David, questo ruolo rappresenta un’opportunità per restituire la sua esperienza: lo si vede infatti fare da mentore ai ragazzi, fare discorsi ispirati alla squadra e persino rimettersi gli scarpini per provare a segnare il suo caratteristico calcio di punizione.

Coprodotta dalla società di produzione Twenty Twenty, vincitrice di premi BAFTA e RTS, e da Studio 99, lo studio di produzione e contenuti globali co-fondato da Beckham, David Beckham: Squadre da Salvare mostrerà David Beckham tornare alle sue radici nell’East London per fare da mentore ai Westward Boys, una giovane squadra dilettantistica che si trova in fondo alla classifica rischiando la retrocessione. Non si tratta però di una lega qualsiasi…è la stessa in cui il campione giocava da ragazzo. Lavorando a stretto contatto con gli allenatori, Beckham cercherà di risollevare le sorti della squadra.

David Beckham fa da mentore alla giovane squadra, condividendo le storie della sua carriera di calciatore, durata oltre 20 anni e che lo ha visto giocare per alcuni dei club di maggior successo al mondo, per aiutarli a imparare lezioni preziose sulla pratica, l’ambizione e il lavoro di squadra. Fuori dal campo, Beckham ha la possibilità di trascorrere del tempo con i giocatori e le loro famiglie, conoscendo la loro vita, le speranze e le preoccupazioni e parlando loro dell’importanza della collaborazione, dell’etica del lavoro e della comunità.

David Beckham: Squadre da Salvare si basa sull’impegno della Company nell’individuare, sviluppare e realizzare produzioni originali. Nella sola area EMEA, il team International Content and Operations di Disney ha in programma di creare 60 produzioni locali entro il 2024, continuando a lavorare con creatori e produttori d’eccellenza.

Fonte: Comunicato stampa Disney