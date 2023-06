È stata annunciata la produzione di una serie animata del famoso videogioco rogue like Dead Cells.

Nel team di produzione Evil Empire e Motion Twin che collaboreranno con Bobbypills. La serie tv animata debutterà nel 2024.

La serie animata sarà presentato in anteprima su ADN, che co-produrrà anche lo spettacolo. Nei piani del team ci sono dieci episodi di sette minuti che inizialmente saranno esclusivi per la Francia prima di essere pubblicati in tutto il mondo.

Lo show porta i fan su un’isola maledetta che è stata devastata da una strana piaga. Dopo che lo sciocco re dell’isola ha sviluppato un rimedio che finisce per trasformare la popolazione in creature mostruose, iniziano ad apparire profezie raffiguranti un eroe dalla testa infuocata. Si dà il caso che questo eroe decapitato sia reale, ma salvare un regno non è nei suoi programmi e vuole solo essere lasciato in pace.

Bobbypills è uno studio di animazione con sede a Parigi noto per la sua esperienza con Vermin, Peepoodo e lo spin-off animato di Far Cry 3: Blood Dragon recentemente annunciato, Captain Laserhawk . Lo studio porterà il suo ben noto stile, umorismo e talento per l’animazione d’azione nella serie animata di Dead Cells per creare la serie da sogno per tutti i fan del videogioco.

Dalla sua fondazione nel 2013, ADN si è affermata come uno dei principali servizi di streaming di anime in Francia, affermandosi infine come un team significativo anche nella produzione di prodotti di animazione. Lavorando con numerosi studi francesi, la compagnia ha coprodotto numerosi serie tv, tra cui Dreamland, Lance Dur e Le Collège Noir.

