Dead To Me – Amiche per la morte: guarda il trailer della stagione 3 della serie Netflix

Il 17 novembre arriverà su Netflix la stagione 3 della serie Dead to Me – Amiche per la morte, di cui è stato condiviso il nuovo trailer.

Nel video le protagoniste si ritrovano alle prese con le indagini che potrebbero far emergere la verità sulle loro azioni, con conseguenze potenzialmente drammatiche.

Le protagoniste dello show sono Christina Applegate e Linda Cardellini nel ruolo di Jen, una vedova che voleva trovare il colpevole dell’incidente in cui ha perso la vita il marito, e Judy, uno spirito libero pieno di ottimismo. Le due si incontrano in un gruppo di sostegno, diventando amiche nonostante delle personalità molto diverse e tanti segreti.

Quando la serie è stata rinnovata per una terza e ultima stagione, la creatrice Liz Feldman ha dichiarato:

Dall’inizio alla fine Dead to Me è stato esattamente lo show che volevo realizzare ed è stato un dono incredibile. Raccontare una storia nata dal dolore e dalla perdita mi ha spinto in avanti come artista e guarita come essere umano. Sarò per sempre in debito con le mie partner sul lavoro, le mie amiche per la vita, Christina e Linda, e il nostro team di talentuosi autori, il cast e la troupe. Sono incredibilmente grata a Netflix per aver sostenuto fin dal primo giorno Dead to Me e sono elettrizzata nel continuare la nostra collaborazione.

Tra i produttori c’era anche l’attore Will Ferrell tramite la sua Gloria Sanchez Productions e Adam McKay.

