Dead To Me – Amiche per la morte: il trailer della stagione 3

Il 17 novembre arriverà sugli schermi di Netflix la stagione 3 di Dead To Me – Amiche per la morte, di cui è stato diffuso il trailer.

Nel video si vedono le protagoniste, interpretate da Linda Cardellini e Christina Applegate, alle prese con nuovi problemi, sensi di colpa e in crisi per le possibili conseguenze delle loro azioni.

Le protagoniste dello show sono proprio Christina Applegate e Linda Cardellini nel ruolo di Jen, una vedova che voleva trovare il colpevole dell’incidente in cui ha perso la vita il marito, e Judy, uno spirito libero pieno di ottimismo. Le due si incontrano in un gruppo di sostegno, diventando amiche nonostante delle personalità molto diverse e tanti segreti.

Quando la serie è stata rinnovata per una terza e ultima stagione, la creatrice Liz Feldman ha dichiarato:

Dall’inizio alla fine Dead to Me è stato esattamente lo show che volevo realizzare ed è stato un dono incredibile. Raccontare una storia nata dal dolore e dalla perdita mi ha spinto in avanti come artista e guarita come essere umano. Sarò per sempre in debito con le mie partner sul lavoro, le mie amiche per la vita, Christina e Linda, e il nostro team di talentuosi autori, il cast e la troupe. Sono incredibilmente grata a Netflix per aver sostenuto fin dal primo giorno Dead to Me e sono elettrizzata nel continuare la nostra collaborazione.