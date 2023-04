Crunchyroll ha confermato la data d’uscita occidentale della stagione 3 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba con un nuovo breve trailer.

Il trailer, che potete vedere qui sopra, conferma il simulcast con il Giappone. Il primo episodio, dalla durata di un’ora, debutterà quindi il 9 aprile. Questa stagione racconterà le vicende dell’arc Il Villaggio dei Forgiatori di Katana.

Nel video, potete anche ascoltare in anteprima quella che sarà l’opening della serie tv, Kizuna no Kiseki dei Man with a Mission e Milet. Si possono anche intravedere alcuni dei nuovi personaggi del Villaggio dei Forgiatori di Katana.

