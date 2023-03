Aniplex ha pubblicato il trailer e il poster della stagione 3 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, svelandone anche la data d’uscita.

Il primo episodio, dalla durata di un’ora, sarà disponibile dal 9 marzo in Giappone. Non è ancora stato confermato se Crunchyroll trasmetterà in simulcast, ma dato il successo dell’anime è molto probabile.

Questa stagione racconterà le vicende dell’arc Il Villaggio dei Forgiatori di Katana. Qui sotto potete vedere i nuovi comprimari della stagione 3, mentre qui sopra, potete vedere il trailer completo.

Da oggi 2 marzo nei cinema italiani è disponibile il lungometraggio composto dagli ultimi episodi della seconda stagione e dal primo episodio della terza. Il film si intitola DEMON SLAYER: Kimetsu no Yaiba – Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana.

