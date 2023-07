Il 16 agosto arriverà su Netflix, come svela il trailer, la docuserie Depp V Heard, un progetto in tre episodi diretto da Emma Cooper che analizzerà quanto accaduto durante il processo che ha visto protagonisti i due ex coniugi in tribunale, analizzando anche l’impatto culturale e l’attenzione avuta sui social dall’evento.

Nelle puntate verranno mostrate le testimonianze e si metterà in discussione la natura del concetto di verità e del ruolo che ha nella società moderna.

La produzione è stata curata da Bitachon 365 ed Empress Films.

La causa per diffamazione che ha portato in tribunale Amber Heard e Johnny Depp era iniziata a causa di un articolo scritto per il Washington Post nel 2018 dall’attrice, in cui si faceva riferimento, pur non nominando mai l’ex marito, agli abusi domestici subiti.

Amber aveva quindi a sua volta fatto causa a Depp sostenendo che avesse danneggiato la sua carriera.

Al termine delle udienze era stato deciso che Depp avrebbe dovuto ottenere circa 15 milioni di dollari per i danni subiti, mentre Heard 2 milioni di dollari. Nonostante l’iniziale intenzione di fare appello, le due parti in causa hanno trovato un accordo a dicembre e Amber ha dato all’ex marito 1 milione di dollari, sostenendo pubblicamente di aver difeso la sua verità, ritrovandosi a vedere la sua vita distrutta e diventando una vittima di continui attacchi sui social media. L’accordo, secondo Amber, le permetterà di andare avanti con la sua vita.

Che ne pensate del trailer della docuserie Depp v Heard? Seguirete gli episodi?

Fonte: ComicBook

