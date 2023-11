In occasione della Geeked Week, Netflix ha pubblicato una nuova featurette dalla serie animata di Devil May Cry, in arrivo prossimamente sulla piattaforma.

La featurette, che potete vedere qui sopra, mostra un po’ di retroscena sulla serie animata, che non ha ancora una data d’uscita ma che sarà curata da Adi Shankar, che in precedenza è stato produttore esecutivo della serie anime di Netflix Castlevania.

In questo adattamento animato del popolare gioco Capcom, forze sinistre cercano di aprire il portale tra il mondo degli umani e quello dei demoni. Al centro di tutto troviamo Dante, orfano e cacciatore di demoni mercenario, inconsapevole del fatto che il destino di entrambi i mondi dipende interamente da lui.

Cosa ne pensate della featurette di Devil May Cry in arrivo su Netflix? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

