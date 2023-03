La serie animata Digman! ha ora un trailer che regala sequenze inedite del progetto, creato da Andy Samberg, ambientato nel mondo dell’archeologia.

Lo show debutterà il 22 marzo su Comedy Central.

Al centro della trama c’è Rip Digman che, trascorsi 12 anni dal suo licenziamento da parte del museo Smithsonian, si rimette in gioco con il desiderio di dimostrare che è ancora in grado di compiere in modo impeccabile missioni archeologiche.

Lo show è scritto e prodotto da Andy Samberg in collaborazione con Neil Campbell, già nel team di Brooklyn Nine-Nine, per MTV Entertainment e Comedy Central.

Nel cast vocale erano già stati annunciati Melissa Fumero, Tim Robinson (I Think You Should Leave), Mitra Jouhari (Three Busy Debras), Dale Soules (Orange Is the New Black), Guz Khan (Our Flag Means Death), e Tim Meadows (The Goldbergs).

La lista di guest star comprende: Edgar Wright, Kyle Mooney, Cole Escola, Jane Lynch, Lauren Lapkus, Paul Rust, Joe Lo Truglio, Marc Evan Jackson, Harvey Guillén, Claudia O’Doherty, Kerri Kenney, Clancy Brown, Rachel Kaly, Andy Daly, Lennon Parham, Carl Tart e Kirby Howell-Baptiste.

Che ne pensate del trailer di Digman! in arrivo su Comedy Central? Seguirete la serie?

Fonte: Comedy Central