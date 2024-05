Steven Moffat ha scritto il terzo episodio della stagione 14 di Doctor Who, intitolato Boom, e lo sceneggiatore ha svelato come si sia ispirato a un’avventura del quarto Dottore interpretato da Tom Baker.

Non proseguite con la lettura se non avete visto la puntata!

Nell’episodio il quindicesimo Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa, rimane bloccato su una mina in una zona di guerra, ritrovandosi con la companion Ruby Sunday (Millie Gibson) alle prese con una situazione ricca di tensione.

Moffat ha ora spiegato:

L’ispirazione per questo episodio è nata dalla vasta e piena di immaginazione caverna dell’episodio 1 di Genesis of the Daleks. Tom Baker mette il piede su una mina e fugge due o tre minuti dopo. Quindi, quando stavo pensando che l’unica cosa che non avevo fatto in Doctor Who era pura suspense, che ti mantiene con il fiato sospeso, ho pensato: ‘Mettiamolo di nuovo su una mina e non rendiamolo facile’.