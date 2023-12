Con un teaser trailer animato, BBC ha annunciato la produzione degli episodi scomparsi di Doctor Who, The Celestial Toymaker.

Neil Patrick Harris ha interpretato il Toymaker nell’ultimo speciale, ruolo che fu di Michael Gough nel 1966. Tre dei quattro capitoli di quella saga sono però andati perduti, lasciando disponibile solo l’episodio finale. Utilizzando la traccia audio rimasta per tutti e quattro gli episodi (che è stata precedentemente rilasciata sotto forma di audiolibro), la BBC produrrà una serie animata dei primi tre episodi, rendendo possibile la visione dell’intera saga “The Celestial Toymaker”.

I fan di Doctor Who avranno la possibilità di scegliere come guardare la serie che uscirà su Blu-ray e DVD nel 2024, in cui saranno presenti tutti e quattro gli episodi dello show in bianco e nero.

Il prossimo episodio di Doctor Who sarà disponibile dal giorno di Natale, anche su Disney+.

La sinossi dell’episodio di Natale anticipa:

Si sa poco di Ruby Sunday, che è stata abbandonata durante la vigilia di Natale quando era una neonata. Ora vive con sua madre, Carla, e sua nonna, Cherry. Il suo mondo verrà stravolto quando incontrerà il Dottore e i due intraprendono la loro prima avventura insieme…

Cosa ne pensate degli episodi scomparsi di Doctor Who? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla serie nella nostra scheda.

Trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili