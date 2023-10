BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

David Tennant tornerà nell’universo di Doctor Who per gli episodi speciali che celebrano i 60 anni della serie e online la BBC ha condiviso un video che mostra i ciak realizzati per girare l’uscita di scena del Decimo Dottore.

L’iconica battuta “I don’t want to go”, conosciuta dai fan dello show cult, è stata infatti pronunciata dalla star molte volte, ognuna con un approccio leggermente diverso, prima di decidere quale usare nello show per la scena della Rigenerazione.

Il regista Euros Lyn ha spiegato che ogni ciak spingeva ulteriormente sulle emozioni e sul dolore, passando quindi da una versione storica a una vera e propria crisi. Il team della serie ha poi scelto la terza versione, emozionante ma comunque controllata. Tennant, inoltre, non voleva che il Signore del Tempo perdesse tutto il suo coraggio in quel momento finale.

Che ne pensate del video delle versioni finali della scena dell’uscita di scena del decimo Dottore interpretato da David Tennant in Doctor Who?

Potete rimanere aggiornati grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ScreenRant



I film e le serie imperdibili