ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

BBC ha condiviso online il trailer degli episodi speciali di Doctor Who per il 60° anniversario della serie che andrà in onda nel mese di novembre 2023.

Nel video, condiviso online, si vede David Tennant nel ruolo del quattordicesimo Dottore, scoprendo inoltre qualche nuovo dettaglio dell’avventura ideata da Russell T. Davies.

Il trailer delle tre puntate mostra nuovi mostri, un temibile villain interpretato da Neil Patrick Harris e svela che il Dottore è convinto che se Donna Noble, interpretata da Catherine Tate, morirà se si ricorderà di lui.

Nel cast del nuovo capitolo della storia di Doctor Who ci saranno anche Bernard Cribbins, Jacqueline King e Karl Collins.

Al termine dei tre episodi Tennant lascerà il posto a Ncuti Gatwa, a cui è stata affidata la parte del quindicesimo Dottore.

