David Tennant è stato il conduttore dell’edizione 2023 del Comic Relief nella serata del Red Nose Day e l’attore è entrato in scena in modo spettacolare riprendendo in uno sketch il ruolo del quattordicesimo Dottore, che sarà al centro delle puntate speciali ideate per il sessantesimo anniversario di Doctor Who.

Nel segmento di apertura organizzato per la maratona televisiva, Sir Lenny Henry viene mostrato mentre sta per iniziare lo show e si sta preparando nel suo camerino, ritrovandosi però alle prese con dei dolori inaspettati. Dopo aver incolpato la colazione all you can eat del suo hotel, Henry chiede aiuto alla sua assistente dicendo: “Dimenticati dell’acqua, ho bisogno di un Dottore”.

In pieno stile Doctor Who il comico inizia quindi a rigenerarsi e si trasforma nel quattordicesimo Dottore. David Tennant, di nuovo nella parte, pronuncia alcune battute tipiche del personaggio, come “conosco questi denti”, prima di rendersi conto che deve presentare il Comic Relief e fuggire di corsa sul palco.

I fan della serie cult britannica hanno inoltre riconosciuto altri dettagli legati alla serie, come la presenza della rosa o il particolare modo con cui si bussa alla porta.

Che ne pensate dello sketch del Comic Relief con star David Tennant? State attendendo il suo ritorno sugli schermi in Doctor Who?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: RadioTimes