Doctor Who: Doom’s Day, BBC annuncia una nuova storia per i 60 anni della serie

BBC ha annunciato, con un teaser, Doctor Who: Doom’s Day, una nuova storia ideata per i 60 anni della serie che coinvolgerà fumetti, romanzi e audiolibri. Ogni parte sarà indipendente, tuttavia al centro della trama ci sarà Doom, la più grande assassina dell’universo che è interpretata da Sooz Kempner. Il personaggio scopre di avere solo 24 ore da vivere e decide di provare a trovare il Dottore prima di perdere la vita. In ognuna di queste ore, tuttavia, dovrà cercare uno dei suoi obiettivi come incarico dell’Ordine di Oberon.

Lo showrunner Russell T. Davies ha dichiarato:

Doom’s Day è una nuova avventura immensa per l’intero universo di Doctor Who con protagonista la brillante ed esilarante Sooz Kempner nel ruolo di un’assassina intergalattica. Le sue avventure saranno composte da fumetti, audiolibri, un romanzo, videogiochi e molto altro, espandendo il mondo di Doctor Who in nuovi territori completamente nuovi.

Kempner ha aggiunto:

Far parte dell’universo di Doctor Who, un’istituzione britannica all’altezza con le tazze di tè e James Bond, è surreale e fantastico! Amo tutto di Doom e non riesco a credere che potrò viaggiare attraverso il tempo e lo spazio con lei.

Nella storia saranno quindi coinvolte le pubblicazioni e i prodotti di Doctor Who magazine, Titan Comics, Penguin Random House, East Side Games, Big Finish e BBC Audio. Il gran finale del racconto sarà poi mostrato sui canali digitali di Doctor Who.

Che ne pensate? Siete incuriositi dalla storia raccontata in Doctor Who: Doom’s Day?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook