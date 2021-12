ha pubblicato un trailer particolare per, l’episodio speciale di Capodanno diin uscita sugli schermi britannici il primo di gennaio.

Il video che potete vedere qui sopra, è intrappolato in un loop temporale, proprio come i protagonisti dell’episodio speciale. Una volta terminati i due minuti infatti, il video ricomincia da zero, proprio per dare l’effetto di loop temporale.

Nella puntata ci saranno come guest star Aisling Bea, Adjani Salmon e Pauline McLynn, oltre ai membri ricorrenti dello show.

Vi ricordiamo nuovamente che lo speciale andrà in onda l’1 gennaio nel Regno Unito, non c’è ancora una conferma per quanto riguarda la messa in onda nel nostro paese.

La sinossi dell’episodio speciale anticipa:

Il Tredicesimo Dottore (Jodie Whittaker) e i suoi amici inizieranno il 2022 con uno spettacolare episodio pieno d’azione che andrà in onda su BBC One a Capodanno. Lo speciale delle feste avrà come guest star Aisling Bea (This Way Up, Living With Yourself, Quiz), Adjani Salmon (Dreaming Whilst Black, Enteprice) e Pauline McLynn (Father Ted, Shameless). Sarah (Aisling Bea) è la proprietaria e di un deposito ELF, e Nick (Adjani Salmon) è un cliente che fa visita al suo spazio ogni anno a Capodanno. Questa volta, tuttavia, la loro notte prende una svolta inaspettata rispetto a quanto accaduto negli anni precedenti.

La serie Doctor Who, dopo l’addio dello showrunner Chris Chibnall sarà guidata da Russell T. Davies, al suo ritorno nel mondo del Dottore. Per ora, invece, non è stato svelato chi sostituirà Jodie Whittaker nella parte principale.

Cosa ne pensate del trailer di Eve of the Daleks, l’episodio speciale di Doctor Who? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sul mondo di Doctor Who grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book