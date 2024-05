Matt Smith, intervistato da Variety, ha parlato della sua esperienza nell’universo di Doctor Who ricordando perché è stata così importante nella sua carriera.

L’attore, tra poche settimane di nuovo sugli schermi televisivi con gli episodi della seconda stagione di House of the Dragon, ha ricordato con affetto gli anni trascorsi nel ruolo del Dottore.

Matt ha sottolineato:

Si è trattata di una delle più grandiose esperienze della mia vita. E non solo della mia, anche di quella della mia famiglia, dei miei amici… Perché è una cosa talmente… Si è legati davvero da vicino con una parte come quella. Per la tradizione che possiede, ma anche per la possibilità di essere coinvolti giorno dopo giorno. Dover pensare come il Dottore è realmente qualcosa di quasi magico.