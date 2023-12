BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

L’episodio speciale di Doctor Who intitolato The Giggle ha mostrato anche il debutto di Ncuti Gatwa nel ruolo del Dottore e l’attore, in un video, ha svelato i segreti del nuovo cacciavite sonico.

Il design dell’iconico oggetto è stato completamente modificato e ha al centro anche una frase scritta nei simboli di Gallifrey. Ncuti ha spiegato che si tratta del suo proverbio ruandese preferito che sostiene “l’affilatura della lingua sconfigge l’affilatura del guerriero”, sostenendo quindi il potere della dialettica.

Gatwa ha poi spiegato che il cacciavite potrà collegarsi ad altri device tecnologici, oltre a mostrare il cristallo che lo alimenta e la capacità di fare luce.

Ecco le prime foto ufficiali:

Il Quindicesimo Dottore sarà il protagonista della puntata natalizia intitolata The Church on Ruby Road, durante la quale verrà introdotta la nuova companion Ruby Sunday, interpretata da Millie Gibson.

Che ne pensate del cacciavite sonico creato per Ncuti Gatwa nella serie Doctor Who? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook

I film e le serie imperdibili