Doctor Who: Ncuti Gatwa intervista Millie Gibson, interprete della companion Ruby, in un nuovo video

Nella serata di ieri è stato annunciato che sarà Millie Gibson l’interprete della companion di Ncuti Gatwa nelle nuove avventure di Doctor Who e un video condiviso online permette di conoscere meglio l’attrice.

La diciottenne avrà la parte di un personaggio chiamato Ruby Sunday e ha raccontato al quindicesimo Dottore che i suoi primi ricordi della serie sono legati alle stagioni con star David Tennant e Matt Smith, avendo in particolare apprezzato Amy Pond mentre guardava le puntate con il padre.

Millie ha poi svelato cosa conosce del Dottore e gli elementi che rendono così interessanti i companion, tra cui il fatto che rappresentino in un certo senso la prospettiva degli spettatori sull’universo del Dottore.

Gibson ha poi aggiunto che è incredibilmente entusiasta all’idea di interpretare Ruby e Gatwa ha confermato che appena è uscita dall’audizione tutti i presenti avevano detto che era la companion perfetta. Millie ha inoltre raccontato che quando ha avuto la notizia che era stata scelta era appena andata in un centro estetico per aumentare la propria abbronzatura, situazione che un po’ la lega a Ncuti che era appena uscito dal barbiere. La prima persona a cui ha detto che avrebbe recitato nella serie Doctor Who è stata sua madre, mettendola però in crisi perché non potevano rivelare a nessuno il segreto.

