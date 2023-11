Per celebrare i 60 anni di Doctor Who sono stati rilasciati da BBC nuovi video che ripercorrono le avventure del Signore del Tempo e dei suoi companion, svelando così anche nuove immagini degli episodi inediti con star Ncuti Gatwa e Millie Gibson.

Il breve filmato pubblicato su Twitter propone 60 anni in 60 secondi e si conclude con un breve momento in cui appaiono anche i prossimi protagonisti della serie.

60 years of #DoctorWho, a lifetime of memories… how many can you squeeze into 60 seconds? Let's find out! #DoctorWhoDay ❤️❤️➕🟦 pic.twitter.com/mxRkjj5B7x — Doctor Who (@bbcdoctorwho) November 23, 2023

In The Adventures of a Lifetime, che potete vedere nell’embed qui sopra, si celebra invece lo show, svelando altri brevi momenti con Ncuti e Millie.

Doctor Who è prodotto da Bad Wolf e BBC Studios. La serie torna sotto la visione creativa del nuovo showrunner Russell T. Davies, che è anche sceneggiatore e produttore esecutivo. Altri produttori esecutivi sono Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner e Jane Tranter. Gli speciali del 60° anniversario, dal 25 novembre su Disney+, sono scritti da Russell T. Davies e diretti rispettivamente da Rachel Talalay, Tom Kingsley e Chanya Button. BBC Studios si occupa della distribuzione globale.

Ncuti Gatwa prenderà il controllo del TARDIS come Quindicesimo Dottore durante il periodo delle feste e la nuova stagione di Doctor Who arriverà nel 2024 in streaming su Disney+ a livello globale e sulla BBC nel Regno Unito e in Irlanda.

Fonte: BBC

