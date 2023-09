BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

BBC ha condiviso il nuovo trailer degli episodi speciali di Doctor Who che arriveranno sugli schermi britannici a novembre e nel video si vede anche brevemente il prossimo Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa.

Nel video si spiega che Donna Noble, interpretata da Catherine Tate, non dove ricordare il Signore del Tempo e le avventure vissute insieme a lui se vuole restare al sicuro, tuttavia questa volta il protagonista, interpretato nuovamente da David Tennant, potrebbe non essere in grado di salvarla.

Nel filmato spazio anche a simpatiche creature aliene, al villain interpretato da Neil Patrick Harris, numerosi pericoli e scontri.

Gli episodi ideati per il sessantesimo anniversario di Doctor Who arriveranno sugli schermi a novembre e segneranno il ritorno di Russell T Davies alla guida dello show sci-fi.

Al termine delle puntate si dovrebbe poi assistere alla rigenerazione del Dottore che segnerà il debutto di Ncuti Gatwa nell’iconico ruolo. Accanto alla star di Sex Education ci sarà Millie Gibson nei panni di Ruby Sunday, la sua companion.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate del nuovo trailer degli episodi speciali di Doctor Who? Lasciate un commento!

Fonte: BBC