BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

Disney+ e BBC hanno annunciato la data di uscita dei tre episodi speciali di Doctor Who realizzati per celebrare la serie: la storia con protagonista David Tennant, di cui è stato condiviso un trailer inedito, prenderà il via il 25 novembre.

La prima parte dell’avventura si intitolerà The Star Beast, la seconda Wild Blue Yonder che debutterà il 2 dicembre, e il capitolo conclusivo è The Giggle, im streaming dal 9 dicembre.

Ecco i poster:

David Tennant sarà il protagonista delle puntate che segnano il ritorno dello showrunner Russell T. Davies. Accanto a lui ci sarà Catherine Tate nel ruolo di Donna Noble, mentre il villain è interpretato da Neil Patrick Harris e tra gli interpreti spazio anche a Jacqueline King, Karl Collins, Jemma Redgrave, Yasmin Finney, Miriam Margolyes e Ruth Madeley.

Al termine delle puntate speciali si assisterà quindi alla rigenerazione del Dottore che segnerà il debutto di Ncuti Gatwa.

Che ne pensate della data di uscita su Disney+ delle puntate speciali di Doctor Who per i 60 anni della serie?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook



I film e le serie imperdibili