I tre speciali della serie Doctor Who realizzati per i suoi 60 anni si concluderanno con The Giggle e il trailer svela le prime immagini di Ncuti Gatwa nel ruolo del Dottore.

Il quindicesimo Signore del Tempo entrerà infatti nella puntata scritta da Russell T Davies e diretta da Chanya Button.

La sinossi anticipa:

La risata di una misteriosa marionetta sta facendo impazzire la razza umana. Quando il Dottore scopre il ritorno del terrificante Giocattolaio affronta una lotta che non potrà mai vincere.

Il villain affidato a Neil Patrick Harris

Nel ruolo del villain che affronterà il Dottore interpretato da David Tennant c’è Neil Patrick Harris e lo showrunner ha sottolineato:

C’è bisogno di un attore straordinario per essere all’altezza di David nel momento più alto dei suoi poteri.

Davies ha sottolineato:

Ricordatevi che questo è il TARDIS di David, il suo Dottore, c’è il suo nome nei titoli. Non è facile essere una guest star. C’è bisogno di quella grandezza, di quell’esperienza, di quella bravura per essere alla sua altezza, altrimenti rischi che il Dottore ti faccia sembrare inferiore. Quello è che porta Neil… Un’ampia performance che è realmente terrificante.

Il villain affidato a Neil Patrick Harris è apparso nella prima volta nella terza stagione della serie, quando si è scontrato con il primo Dottore interpretato da William Hartnell.

Il suo potere è intrappolare gli altri e obbligarli a fare giochi infantili per privarli della loro libertà, oltre ad avere l’abitudine di barare per vincere.

Il giocattolaio era poi apparso in alcune delle puntate che sono state “perse” a causa dell’abitudine della BBC di eliminare il vecchio materiale, in alcune audioserie e fumetti.

