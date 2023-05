In occasione della finale dell’Eurovision, la BBC ha lanciato un trailer di Doctor Who, che tornerà a novembre con tre episodi speciali in occasione del sessantesimo anniversario della serie: David Tennant tornerà nei panni del quattordicesimo Dottore. Il debutto di Ncuti Gatwa come quindicesimo dottore andrà in onda in quel periodo.

Nelle scorse settimane erano stati diffusi dei teaser in codice che includevano indizi per i titoli dei tre episodi speciali. Questo trailer li svela:

The Star Beast Wild Blue Yonder The Giggle

Nel trailer rivediamo anche Catherine Tate nei panni di Donna Noble, e anche brevi occhiate a Neil Patrick Harris e Yasmin Finney.

“I titoli sono solo l’inizio della più grande avventura di sempre per il Dottore,” ha affermato Russell T Davies, showrunner della serie. “Arriva l’autunno, e scatenerà tre ore di minacce, Donna e disastri!”

Ricordiamo che in Italia (e in altri territori del mondo) la serie andrà in onda su Disney+.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: YT

