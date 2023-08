BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

L’episodio parzialmente perduto di Doctor Who intitolato The Underwater Menace verrà ricreato con nuove immagini animate.

Dei 253 episodi dei primi sei anni dello spettacolo, 97 sono andati persi nella loro forma originale, a causa della politica della BBC di scartare la programmazione dell’archivio tra il 1967 e il 1978.

Tuttavia, esistono registrazioni audio di tutti gli episodi di Doctor Who, compresi quelli di The Underwater Menace – un serial del 1967 con Patrick Troughton nei panni del Secondo Dottore – verrà data nuova vita attraverso l’animazione.

Tutti e quattro gli episodi saranno animati a colori per una nuova uscita in DVD e Blu-ray, sebbene il secondo e il terzo episodio esistano nella loro forma live-action originale e saranno disponibili nel set, insieme alla possibilità di guardare gli episodi animati in bianco e nero. Potete vedere un primo teaser qui sopra.

The Underwater Menace vede il Dottore e i suoi compagni Jamie (Frazer Hines), Ben (Michael Craze) e Polly (Anneke Wills) arrivare nella città sottomarina di Atlantide dove incontrano il Professor Zaroff (Joseph Fürst), che complotta per distruggere la Terra prosciugando gli oceani.

Fonte: Radio Times