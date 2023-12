Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie Doctor Who ha mostrato in The Giggle la rigenerazione del quattordicesimo Dottore, interpretato da David Tennant, sorprendendo i fan con l’arrivo di Ncuti Gatwa nell’iconico ruolo.

Non proseguite con la lettura e la visione dei video se non volete spoiler!

Nell’ultimo dei tre speciali ideati per celebrare i 60 anni della serie, il protagonista viene attaccato dal Giocattolaio e inizia la sua rigenerazione. A differenza del passato, tuttavia, i fan non hanno assistito a una trasformazione, ma a una “bi-generazione”. Il Quindicesimo Dottore non ha quindi sostituito la versione precedente, ma è emerso dal suo corpo come un’entità separata.

Nel podcast ufficiale condiviso online al termine della messa in onda della puntata, lo showrunner Russell T Davies ha ora spiegato che quanto accaduto al Quattordicesimo Dottore è successo anche alle precedenti versioni, dando vita a una versione di se stessi che può invecchiare. Questi Dottori sono quelli che appaiono in Tales of the TARDIS, come spiegato nel podcast, e potrebbero spiegare l’apparizione di The Curator interpretato da Tom Baker nello speciale dei 50 anni, The Day of the Doctor.

Fonte: ComicBook

